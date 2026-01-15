Блогер Стас «Ай, как просто!» раскритиковал обновление правил льготной ипотеки

Изменения в правилах льготной ипотечной программы, связавшие размер ставки с числом детей, негативно сказались на инициативе. Такое мнение высказал блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) в эфире радиостанции Sputnik.
Вместе с тем специалист выделил одно положительное нововведение закона: теперь семьи имеют право приобрести только одну жилплощадь по программе льготной ипотеки. Такой подход предотвращает злоупотребления и использование детей родителями исключительно для извлечения прибыли.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте