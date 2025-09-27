Блогер Стас «Ай, как просто!» раскритиковал идею с ужесточением закона об иноагентах
Блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) прокомментировал идею с ужесточением закона об иноагентах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По мнению эксперта, реализация соответствующей инициативы не принесет желаемого результата.
«Дальнейшим ужесточением закона вы уже ничего не добьетесь, кроме, скажем так, их популяризации», — заявил инфлюенсер.
Он также отметил, что лица, получившие статус иностранных агентов и сбежавшие из страны, вряд ли вернутся в Россию. Васильев счел такой исход закономерным.