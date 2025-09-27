Блогер Стас «Ай, как просто!» раскритиковал идею с ужесточением закона об иноагентах

Блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) прокомментировал идею с ужесточением закона об иноагентах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению эксперта, реализация соответствующей инициативы не принесет желаемого результата.

«Дальнейшим ужесточением закона вы уже ничего не добьетесь, кроме, скажем так, их популяризации», — заявил инфлюенсер.

Он также отметил, что лица, получившие статус иностранных агентов и сбежавшие из страны, вряд ли вернутся в Россию. Васильев счел такой исход закономерным.