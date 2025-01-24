Блогер Стас «Ай, как просто» предложил создать в РФ аналог «Минчмо»

Блогер Стас «Ай, как просто» (настоящее имя — Станислав Васильев) указал на необходимость создания в России аналога белорусского «Минчмо». Таким образом он предложил бороться с ростом цен на продукты, сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению инфлюенсера, представители власти, поддерживающие импорт американских товаров, должны столкнуться с последствиями своих решений лицом к лицу.

«Приходят все чиновники, которые выступали за американское, и видят последствия принятых ими решений — и просто чмырить их. Вот ты говорил: „Упрощаем ввоз американской техники, она для сельхоз лучше“ — вот теперь из-за этого все дорожает для простых граждан», — пояснил блогер.

Васильев призвал организовать встречи, на которых граждане смогут выразить свое мнение напрямую чиновникам. Такие сессии могут проходить лично или через видеосвязь.