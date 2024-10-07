Блогер Стас «Ай, Как Просто»: глава государства не должен много зарабатывать

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг занял первое место в рейтинге глав государства с самой высокой зарплатой. В эфире радиостанции Sputnik свое мнение по этому поводу высказал блогер Стас «Ай, Как Просто» (настоящее имя — Станислав Васильев).

По его словам, заработок на соответствующей должности действительно может быть выше среднего, однако президент не должен очень много зарабатывать.

Блогер также напомнил, что некоторые главы государств занимаются лоббированием, которое приносит существенный доход. Само исследование о зарплатах Васильев назвал бесполезным.