Блогер София Беленькая: вмешательство государства в бьюти-сферу в России не помешает

Бьюти-блогер София Беленькая в беседе с радио Sputnik сообщила, что вмешательство государства в бьюти-сферу не помешало бы, поскольку рынок косметологических услуг в России наполовину серый.
Чаще всего россиянки прибегают к следующим косметологическим процедурам: увеличение губ гиалуроновой кислотой и инъекции ботокса. Блогер заметила, что бьюти-сфера приносит порядка 100 миллиардов рублей в год.
Ранее СМИ писали, что в Москве накрыли подпольное производство гиалуроновой кислоты. На нелегальной торговле преступникам удавалось зарабатывать около 100 миллионов рублей в год.
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