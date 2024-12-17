Блогер Петя Первый: престиж профессии дворника необходимо восстановить

Профессии дворника нужно возвращать престиж. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил блогер Петя Первый.

По словам собеседника, раньше профессия дворника была уважаемой, а сейчас школьников пугают «мрачной перспективой».

В эфире он также прокомментировал идею с привлечением студентов для уборки снега в Петербурге. Он подчеркнул, что сегодня во многих российских городах, в том числе в Северной столице, действительно не хватает людей этой профессии.

«Я думаю, это во многом проблема общества, потому что у нас в школе со школьной скамьи детей пугают: не будешь учиться, будешь дворником», — сказал блогер.

Раньше, как отметил Первый, дворник был и участковым, и следил за порядком во дворах.