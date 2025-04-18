Блогер Неткачев: россияне приобретают даже при высоких кредитных ставках

Блогер и эксперт в области недвижимости Кирилл Неткачев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что потребность в жилье заставляет россиян приобретать недвижимость по текущим рыночным ценам и ипотечным ставкам.

Он отметил, что основная движущая сила покупок квартир среди среднего класса — государственная программа семейной ипотеки.

Неткачев обратил внимание на то, что семейные приобретения занимают примерно 60% от общего объема сделок на первичном рынке. В условиях нехватки бюджетных вариантов жилье приобретают даже при высоких кредитных ставках и дорогих ценах на квадратные метры.

Блогер выразил опасения, что расширение льготной семейной ипотеки на семьи с детьми до 18 лет может стимулировать строительный рынок, но одновременно усилит рост цен на недвижимость. Это создаст замкнутый цикл, когда доступность жилья снижается из-за дальнейшего удорожания.