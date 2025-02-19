Блогер Маруся Михейчик сообщила, что эпоха артхауса «потихоньку» проходит

Дать однозначный ответ на вопрос о том, какие сериалы сейчас нужны россиянам, довольно сложно. Блогер и ведущая Маруся Михейчик проанализировала эту сферу и поделилась своим мнением с «ФедералПресс» .

Эпоха артхауса, по мнению блогера, потихоньку проходит. Жанр немного подразмылся и больше не вызывает у зрителей эффекта «вау». Кроме того, все уже пресытились сериалами про девяностые и нулевые после «Слова пацана».

Михейчик отметила, что не совсем понимает необходимость выхода второго сезона «Детей перемен», но не исключила, что может ошибаться в своих прогнозах относительно низких рейтингов.

«Сериалы про маньяков и расследования ФСБ (КГБ); психология и семейная комедия — вот, что явно никогда не умрет», — заявила блогер.

Пока режиссеры гонятся за идеальной картинкой, зрители часто «залипают» в короткие видео. Сейчас популярны короткие сериалы по 20–25 минут. Многие онлайн-платформы уже убедились в этом, добавила собеседница.