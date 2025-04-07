Блогер Ярцева: натуральные подсластители помогут сделать десерты полезнее

Кулинарный блогер и технолог общественного питания Лена Ярцева в эфире радио Sputnik раскрыла секрет создания полезных десертов. Она поделилась лайфхаками, которые помогают сделать сладости более здоровыми.

Как отметила эксперт, главное — исключить из рациона простые углеводы, то есть сахар и продукты, его содержащие. Вместо пшеничной муки можно использовать муку с добавлением отрубей или муку из твердых сортов пшеницы, ржаную, ореховую, кокосовую, миндальную.

Также стоит отказаться от белого синтетического сахара и использовать натуральные подсластители: сухофрукты, стевию, сироп топинамбура или фиников.