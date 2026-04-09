Блогер Фозилова посоветовала отмачивать пересушенное мясо в соусе

Кулинарный блогер Шахноза Фозилова поделилась с РИАМО секретами, как улучшить вкус пересушенных блюд.

По словам Фозиловой, если мясо или птица получились слишком сухими, их следует нарезать тонкими ломтиками, добавить соус и дать потомиться 5–10 минут.

«Влага частично возвращается, есть уже намного приятнее», — отметила эксперт.

С рыбой же лучше поступить иначе: разобрать вилкой, добавить немного соуса, зелени или лука и сделать намазку на тост.

Также Фозилова рассказала, как спасти пересохшие макароны или кашу. В этом случае поможет кусочек масла, добавила газета «Петербургский дневник».