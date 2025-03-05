Блогер Бескромный: знание ИИ станет преимуществом при приеме на работу

В 2025 году знание генеративного искусственного интеллекта станет преимуществом при приеме на работу. Таким мнение в беседе с ИА НСН поделился блогер и основатель digital-агентства BQ group Дмитрий Бескромный.

Он подчеркнул, что языковые модели, обученные на текстах, могут ускорить креативные процессы, но не заменить человека. Без участия людей нейросети пока не могут обойтись даже в самых простых областях.

Показательный пример — компания OpenAI, создавшая ChatGPT. Хотя за три года этот инструмент научился заменять профессоров и проводить большой объем работы, компания до сих пор не может найти себе SMM-специалиста. Вакансия SMM-менеджера OpenAI с зарплатой в 240 тысяч долларов в год и пакетом акций все еще открыта. Это подтверждает, что любой качественный продукт требует совместной работы человека и нейросети, отметил блогер.