Блогер BadComedian назвал «Семь» лучшим фильмом с Кевином Спейси

Видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов (BadComedian) назвал картину «Семь» лучшим фильмом с участием голливудского актера Кевина Спейси. Об этом сообщил сайт News.ru.

Блогер признался, что по логике должен был назвать лучшим фильмом «Красоту по-американски», однако идти против собственных впечатлений не хочет. Он также подчеркнул, что обвинения в домогательствах в сторону Спейси сильно повлияли на его карьеру.

Как сообщила «Национальная служба новостей», сегодня голливудской звезде исполнилось 65 лет.