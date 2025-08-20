Благоустройство сквера у Балтийского вокзала в Петербурге завершится осенью текущего года

В Санкт-Петербурге близятся к завершению работы по благоустройству территории у Балтийского вокзала со стороны Митрофаньевского шоссе. На данный момент на участке укладывают тротуарную плитку и бордюр. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей комитета по благоустройству Северной столицы.

«Проложены инженерные сети для уличного освещения, а также проведены работы, необходимые для монтажа опор освещения», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, планируется озеленение территории, установка малых архитектурных форм и организация освещения. Проект благоустройства территории у Балтийского вокзала был разработан и согласован в 2023–2024 годах с участием жителей района. Он предусматривает создание благоустроенного сквера площадью две тысячи квадратных метров.