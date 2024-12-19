Благоустройство объектов Владивостокской крепости проведут в Приморье к 2025 году

В Приморском крае в 2025 году запланировали благоустройство двух объектов Владивостокской крепости. Об этом сообщил vostokmedia.
Директор Объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай рассказал, что в 2024 году 70 объектов крепости получили статус объектов культурного наследия. Было принято решение сосредоточить усилия на нескольких объектах.
В частности, речь идет о форте № 12, расположенном на острове Русском, и о Саперном редуте, где долгое время находился авторынок, добавил RT.
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