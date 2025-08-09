Благотворительный забег «Беги за другом» пройдет в московских «Кузьминках» 16 августа

Грандиозное благотворительное мероприятие — забег «Беги за другом» пройдет в московском парке «Кузьминки» 16 августа 2025 года. Организатором выступил фонд помощи бездомным животным «Ника» при поддержке брендов Amigo и «Мираторг».

Основная цель мероприятия — привлечение внимания к проблемам бездомных животных в России. Одним из главных элементов программы станет выставка-пристройство собак и кошек из столичных приютов. Около 150 здоровых, социализированных и вакцинированных животных ждут встречи со своими будущими хозяевами. Волонтеры познакомят гостей с каждым питомцем, расскажут об их характере и предпочтениях.

Программа фестиваля также включает спортивную зону, главную сцену с концертными номерами, образовательно-развлекательную площадку с лекциями и творческую арт-зону. Кроме того, организаторы подготовили благотворительный маркет с уникальной продукцией ручной работы и партнерские интерактивные площадки с розыгрышами призов.