Благотворительная акция «Круиз добра» прошла в Москве для детей участников СВО
В Москве в День защиты детей прошла благотворительная акция «Круиз добра» для детей участников СВО. Мини-круиз по Москве-реке провел 360.ru.
«Мы каждый год устраиваем мероприятие для наши детей, для наших семей. И всегда выступает партнером телеканал „360“. Мы очень признательны за то, что всегда обращают внимание на этот праздник и это всегда какая-то неожиданная история», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Детский омбудсмен добавила, что на круиз постарались собрать семьи из разных муниципалитетов. На теплоходе выступали аниматоры и артисты Академии Игоря Крутого, гостям подавали угощения, и это создавало атмосферу настоящего праздника.
«Мне нравятся песни сегодня тут и вообще мне здесь нравится. Тут красиво и прикольно. <…> Я в первый раз в жизни катаюсь на теплоходе и мне совсем не страшно», — поделился девятилетний Гордей Перепелица из Ленинского округа.
Отец Гордея погиб на СВО, а мать стала волонтером и помогает бойцам на передовой, отправляя гуманитарную помощь.
«Сейчас я одна воспитываю троих мальчиков. Сама являюсь волонтером СВО, буквально вчера я вернулась из Донецкой Народной Республики. Сегодняшнее мероприятие — это огромная поддержка и для моей семьи, и для детей, и для меня. Спасибо огромное всем организаторам от всего сердца», — отметила Елена Перепелица.
Благотворительная акция проходит не первый год, в этом году мероприятие посетили около 100 человек со всего региона.