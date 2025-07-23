Благотворители из Екатеринбурга помогли победившему рак школьнику исполнить мечту о поездке на Алтай

В Екатеринбурге благотворители исполнили мечту 16-летнего школьника, который победил онкологическое заболевание. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По опубликованным данным, Максим Губаев в четырехлетнем возрасте столкнулся с опухолью головного мозга. В 2025 году он принял участие в акции «Елка желаний». В своей заявке Максим выразил желание посетить Алтай. Мечту подростка исполнил благотворительный фонд РМК, оплатив поездку для него и его матери Татьяны, отметила Lenta.ru.

Путешественники провели на Алтае пять дней. Они осмотрели главные достопримечательности региона, сплавлялись по рекам и поднимались в горы. Школьник поделился, что впечатления от поездки превзошли все его ожидания.