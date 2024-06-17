Благодарственные письма вручили журналистам «Вечерней Москвы» в Мосгордуме

Благодарственные письма председателя Мосгордумы вручили представителям средств массовой информации. В их число вошли журналисты «Вечерней Москвы», сообщили на сайте издания.

Грамоты получили парламентские журналисты и руководители изданий, которые активно освещают гуманитарную и просветительскую деятельность Мосгордумы.

Наградами отметили главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова, редактора отдела «Московская власть» Юлию Тарапату, корреспондента Алексея Хорошилова и директора медиа-центра «Вечерняя Москва» Елену Плешивцеву.

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