Бьюти-эксперт Морозова: правильное использование тейпов даст лимфодренажный эффект

Эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности Маргарита Морозова в беседе с « Известиями » рассказала о правилах использования тейпов.

По ее словам, эластичные ленты необходимо клеить на кожу без натяжения. Такой подход подарит лимфодренажный эффект.

«Тейп, наклеенный свободно, на микродоли приподнимает кожу, что тут же улучшает транспорт жидкости в покровных тканях», — пояснила специалист.

Данный способ, отметила Морозова, помогает разогнать лимфу и уменьшить отеки. Кроме того, есть варианты применения тейпов с расслабляющим и фиксирующим эффектами.