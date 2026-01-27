Бьюти-эксперт Александрова рассказала, что многие выбирают сменные блоки косметики ради экономии и удобства

Бьюти-эксперт бренда VOIS Дарья Александрова рассказала «Газете.Ru» , что многие выбирают сменные блоки косметики не только из-за экологии, но и ради экономии и удобства.

Рефил — это сменный блок продукта без полноценной упаковки: без стеклянной банки, тяжелого флакона или помпы. Он позволяет использовать уже купленную упаковку повторно. По сути, это тот же крем или сыворотка с тем же составом и эффектом, но без необходимости каждый раз платить за упаковку. Сегодня рефилы становятся все более популярными как у нишевых брендов, так и в массовом сегменте.

Дарья Александрова подчеркнула, что рефилы не уступают по качеству полноразмерным продуктам. Цена рефилов немного ниже полной версии, поскольку бренд не тратит деньги на повторное производство банки, помпы и внешней упаковки. Формула и эффективность продукта остаются прежними.

Удобство — еще один аргумент в пользу рефилов. Экологичность, по словам эксперта, скорее дополнительная ценность, а не основной фактор. Рефил — это логичное продолжение продукта, которое позволяет продолжать пользоваться любимым средством без изменения привычного сценария использования и визуальной идентичности на полке в ванной.

С точки зрения повседневного использования рефилы действительно удобнее. Не нужно хранить несколько банок, не приходится каждый раз выбирать новый формат, а повторная покупка занимает меньше времени. Рефилы постепенно становятся частью системного подхода к уходу за собой.