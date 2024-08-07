Бьюти-блогер Горбунова посоветовала использовать компрессионные мешки при сборе чемодана для отпуска

Бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала, как уместить все необходимое в небольшой чемодан для отпуска. Так, стоит приобрести дорожные косметические наборы, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, эксперт посоветовала выбрать из гардероба универсальные вещи, которые легко сочетаются. А вот количество обуви лучше ограничить.

Горбунова рекомендовала воспользоваться компрессионными мешками. Они помогают убрать воздух из вещей, уменьшая их объем. Пользу также принесет специальный органайзер для чемодана, добавил сайт «Мир 24».

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