Бизнесмен Васильев посоветовал мыть виниловый сайдинг раствором средства для посуды

Строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев сообщил NEWS.ru , что фасады из кирпича и клинкерной плитки лучше всего мыть нейтральными pH-сбалансированными очистителями.

Как пояснил специалист, эти материалы прочны, но чувствительны к кислотам, которые разрушают кладочный раствор.

«Специальные смывки для цементных высолов следует использовать точечно и с большой осторожностью, предварительно проверив на малозаметном участке», — предупредил бизнесмен.

По его словам, для винилового и фиброцементного сайдинга лучше всего использовать мягкие моющие средства без абразивных частиц. Идеальный вариант — раствор обычного средства для посуды.