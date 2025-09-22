Бизнесмен Васильев напомнил о праве получения госвыплат на ремонт жилья после ЧС

В России существуют различные механизмы помощи при ремонте жилья, каждый из которых предназначен для определенных случаев и категорий граждан. Об этом рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с RT .

Как пояснил специалист, если жилье пострадало в результате природной катастрофы или чрезвычайного происшествия, то собственники могут получить государственные выплаты. Итоговая сумма зависит от площади жилья и характера ущерба.

«В случае необходимости капитального ремонта пострадавшему компенсируется стоимость восстановительных работ, рассчитанная по установленным нормативам», — отметил Васильев.

По его словам, также предусмотрено приспособление жилья для инвалидов за счет бюджета. Речь идет о целевых работах по установке пандусов, поручней и другим изменениям.