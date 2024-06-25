Бизнесмен Солонин рассказал, что строит на Бали новый город для объединения творческих людей и предприниматей

Бизнесмен Сергей Солонин реализует на Бали новый девеловеперский проект NUANU City. Об этом он рассказал в выпуске подкаста BALI FM Ивану Щербакову.

Предприниматель объяснил, что создает на Бали новый город, который становится объединяющим центром для бизнесменов и творческих людей. Идея родилась после того, как Солонин в пандемию приехал на остров и думал, куда и как развиваться дальше.

Поэтому он решил взяться за новый проект, который объединит в себе недвижимость, архитектуру и дизайн. А также создаст вокруг себя определенное сообщество.

«Сделать город — это прикольно. Ты делаешь это для других и можешь позволить себе лучшее рестораны и лучшие СПА, объединившись с другими», — отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что отдельное внимание в новом проекте будет уделяться образованию, но оно не будет затрагивать высшие учебные заведения. Кроме того, в рамках проекта будут развивать творческую сферу, уже есть музыкальные студии, а также создавать другие локации для креативной реализации людей. Наконец, отдельная часть города будет посвящена бизнес-проектам и привлечению инвестиций.