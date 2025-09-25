Бизнесмен Астафьев сообщил, что банки не имеют права навязывать сопутствующие услуги

Банки предлагают множество дополнительных платных услуг, например страхование жизни или здоровья при выдаче кредита, однако формально навязывать их нельзя. Об этом рассказал предприниматель и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев в беседе с RT .

Он напомнил о действии закона о защите прав потребителей, который запрещает ставить получение основного товара в зависимость от покупки дополнительных услуг.

«Банк может предложить разные условия — например, со страховкой и без нее (ставка без страховки выше), но клиент имеет право выбирать страховщика или вовсе отказаться от этой опции», — отметил эксперт.

По его словам, важно внимательно читать договор и проверять итоговую полную стоимость кредита, чтобы не переплачивать. Ненужные страховки можно отменить в «период охлаждения» с возвратом премии.