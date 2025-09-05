Бизнесмен Алексеев назвал «животноводческим подходом» попытки удержать молодежь на Дальнем Востоке

На сессии Восточного экономического форума бизнесмен Дмитрий Алексеев высказал мнение о проблемах привлечения и удержания молодежи на Дальнем Востоке. Он отметил, что метод решения этого вопроса напоминает «животноводческий подход» и не принесет успеха, привел слова эксперта сайт «ФедералПресс» .

«Первая проблема — это такой, знаете, животноводческий подход. Раз в год серьезные мужчины в пиджаках из Москвы смотрят на Дальний Восток и думают — надо тут зерна подсыпать, чтобы курочки там плодились лучше. А здесь надо что-то еще, чтобы приплод был побольше. А здесь — заборчик повыше, чтобы никуда не уехали», — заявил предприниматель.

Алексеев подчеркнул, что решения, принимаемые раз в год «из кабинета в Москве», не учитывают местный контекст. По его мнению, для комфортного проживания пригодны только южные районы Приморья и Сахалина. Для большинства регионов Дальнего Востока он считает вахтовый метод единственно реалистичным решением.