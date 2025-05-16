Бизнес-центр появится на месте бывшей психбольницы в Тюмени

В прошлом году в Тюмени демонтировали здание психиатрической больницы, расположенное на улице Республики. Теперь на этом месте запланировано строительство современного делового центра. Об этом написал Ura.ru.
«В соответствии с условиями заключённого договора в границах территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства с видом разрешенного использования „деловое управление“», — рассказали представители департамента имущественных отношений.
Отмечается, что психиатрическая больница уже переехала в новое здание на улице Энергостроителей, 25, корпус 1/1. Строительство бизнес-центра будет осуществляться в рамках программы комплексного развития территории.
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