Бизнес-центр появится на месте бывшей психбольницы в Тюмени

В прошлом году в Тюмени демонтировали здание психиатрической больницы, расположенное на улице Республики. Теперь на этом месте запланировано строительство современного делового центра. Об этом написал Ura.ru.

«В соответствии с условиями заключённого договора в границах территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства с видом разрешенного использования „деловое управление“», — рассказали представители департамента имущественных отношений.

Отмечается, что психиатрическая больница уже переехала в новое здание на улице Энергостроителей, 25, корпус 1/1. Строительство бизнес-центра будет осуществляться в рамках программы комплексного развития территории.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте