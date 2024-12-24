Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян в интервью радио Sputnik поделилась своими мыслями о том, как найти силы и вдохновение на Новый год.

Специалист отметила, что Новый год многими воспринимается как время для новых начинаний и подведения итогов прошедшего года. Однако это ошибка.

По мнению Давидян, стремление закончить все дела 31 декабря — это ловушка, в которую мы попадаем практически каждый год. Лучше всего принять Новый год как возможность сделать паузу в работе, остановиться.

Можно сходить в SPA-салон, погулять на свежем воздухе или послушать хорошую музыку на концерте. Важно настроиться и спланировать для себя один-три дня расслабления, посоветовала эксперт.