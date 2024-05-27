Бизнес-эксперт Гришина заявила, что перехода на русские названия брендов требовали потребители

Больше всего от перевода вывесок на русский язык выиграют потребители, которые и настаивали на этих изменениях. Об этом ИА НСН рассказала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

По ее словам, из-за обилия английских слов люди не всегда понимали, что именно скрывалось за вывеской или каким-то названием. Там мог быть как магазин одежды, так и салон красоты.

«Потребитель как раз и выступал за то, чтобы названия были переведены на русский язык. Ведь иногда едешь по городу, и вид назначения и названия — все на английском языке. И непонятно, что это за точка предоставления услуг или магазин», — отметила Гришина.

Она добавила, что в регионах переход пройдет быстрее и безболезненнее. Однако в крупных городах и туристических центр есть смысл дать больше времени на переход на новые вывески.