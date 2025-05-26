Бизнес-ассистент Зуева включила SMM-специалистов в топ востребованных профессий

Поменять сферу деятельности после 35 лет может быть непросто, но некоторые профессии остаются доступными для освоения даже в этом случае. Основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik о трех востребованных профессиях, которые можно освоить в таком возрасте.

Специалист посоветовала начать с анализа своих интересов и изучения спроса на вакансии, зарплаты, условий и возможностей. После этого можно выбрать подходящее направление и планировать собеседования. Параллельно стоит изучить предложения школ и курсов, которые помогут освоить новую профессию.

Эксперт назвала три наиболее востребованных направления: бизнес-ассистент; SMM-специалист; продюсер онлайн-курсов или онлайн-школ. Так, многие зарубежные компании ценят бизнес-ассистентов из России, что открывает для специалистов новые возможности, добавила Зуева.