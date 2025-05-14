Бизнес-ассистент Зуева: перед поиском работы важно определиться со сферой

Основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева поделилась советами по анализу вакансий. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, перед поиском работы необходимо определиться с предпочтениями в сфере деятельности. Специалист рассказала, какие параметры нужно задать для отбора предложений на удаленную работу, например, бизнес-ассистентом или личным ассистентом.

«В поисковике нужно вводить удаленный формат, тип организации — международная, направление — важно понять, какая сфера вас вдохновляет или где хотели бы продолжить свое развитие, например, девелопмент, отельный, ресторанный бизнес и так далее», — пояснила специалист.

Зуева также рекомендовала четко прописать все нюансы, а затем уже планировать собеседование, где можно задавать интересующие вопросы. Такой алгоритм поможет выбрать наиболее подходящую вакансию.