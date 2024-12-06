Биотехнолог Золотарева предупредила, что в подушках могут обитать опасные микроорганизмы

В подушках могут обитать опасные микроорганизмы, такие как клещи, грибки и бактерии. Об этом Lenta.Ru рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Эксперт отметила, что пылевые клещи, питающиеся отмершими клетками кожи, могут вызывать аллергию и провоцировать респираторные заболевания. Наиболее благоприятной средой для их размножения считаются влажность и тепло, написали «Известия».

Не менее опасна плесень, которая, так же как и клещи, способна приводить к возникновению аллергических реакций и заболеваний дыхательных путей. Золотистый стафилококк, как пояснила Золотарева, может стать причиной кожных инфекций, таких как фурункулы и карбункулы.

Биотехнолог посоветовала покупать подушки из синтетических материалов, которые обладают антибактериальными свойствами и легче поддаются стирке.