Биолог Воробьев: сезон аллергии может наступить на неделю раньше обычного

В 2025 году начало сезона аллергий может сместиться на неделю вперед, однако пока наступление не предвидится. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев.
По его словам, сейчас вся пыльца находится в состоянии покоя. Она начнет распространяться в свое время, в зависимости от температуры воздуха, которая влияет на распускание почек растений.
Однако аллергия у людей возникает не только на цветение деревьев и кустарников. Эксперт отметил, что существует растение, вызывающее сильную аллергию у половины населения в период его цветения. Речь идет об амброзии полыннолистной.
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте