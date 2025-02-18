Биолог Воробьев: сезон аллергии может наступить на неделю раньше обычного

В 2025 году начало сезона аллергий может сместиться на неделю вперед, однако пока наступление не предвидится. Об этом сайту телеканала « Звезда » сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, сейчас вся пыльца находится в состоянии покоя. Она начнет распространяться в свое время, в зависимости от температуры воздуха, которая влияет на распускание почек растений.

Однако аллергия у людей возникает не только на цветение деревьев и кустарников. Эксперт отметил, что существует растение, вызывающее сильную аллергию у половины населения в период его цветения. Речь идет об амброзии полыннолистной.