Биолог Воробьев отметил, что все выращенные на продажу плоды содержат остаточное количество пестицидов

Внешний вид плодов на прилавках зависит от количества удобрений и химикатов, использованных при их выращивании. Если концентрация этих веществ выше нормы, они могут представлять опасность для человека. Об этом рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, чтобы яблоки были без червоточин, сады обрабатывают инсектицидами (против насекомых) и фунгицидами (против болезней растений) от пяти до десяти раз. Поэтому любой плод, выращенный на продажу, содержит остаточное количество пестицидов.

При правильной обработке деревьев количество пестицидов минимально и не представляет угрозы для человека. Однако если была допущена ошибка, пестициды не успевают разложиться до безопасных концентраций. Биолог пояснил, что если дерево обработают слишком поздно, уровень пестицидов в плодах будет значительно выше. В норме для разложения пестицидов до безопасных концентраций необходимо от трех до четырех недель.

Определить уровень химикатов по внешнему облику почти невозможно, заверил Воробьев. Однако существуют меры, которые помогут минимизировать вред от попадания этих веществ в организм. Важно помнить, что чем меньше размер плода, тем выше уровень пестицидов. Кроме того, все химикаты оседают на кожуре, поэтому необходимо тщательно мыть плоды перед употреблением, подчеркнул биолог.