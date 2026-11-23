Популярная формула перевода возраста домашних питомцев в человеческие годы не совсем верна. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат биологических наук Илья Удалов.

Ученый пояснил, что привычный расчет основан на делении максимального среднего возраста человека на максимальный средний возраст питомца. Однако разные породы кошек и собак, а также различные системы их организма стареют с неодинаковой скоростью. Кроме того, на процесс влияет качество образа жизни, поэтому провести прямую аналогию нельзя.

Биолог подчеркнул, что примерные соотношения нужно рассчитывать для каждого отдельного вида или породы. В качестве ориентировочной схемы для кошек Удалов привел пример: первый год жизни равен примерно 15 человеческим годам, второй — около 24 годам, а каждый следующий прибавляет еще по четыре года.