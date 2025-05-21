Биолог Тузова связала нашествие комаров в Тюмени с паводками

Жители Тюмени столкнулись с массовой атакой комаров после недавних наводнений. Насекомые активно размножаются в образовавшихся застойных водоемах, сообщила биолог Валентина Тузова в беседе с сайтом Nashgorod.ru .

Специалист связала массовый прирост комаров с последствиями половодий, создавшими многочисленные временные водоемы, подходящие для размножения комариного потомства.

«Повышенная влажность и теплая погода способствуют быстрому развитию насекомых и увеличению их численности. Это классическая ситуация для периодов после сильных дождей и паводков», — пояснила эксперт.

Биолог посоветовала применять защитные меры: использовать репелленты, наносить эфирные масла с цитрусовым ароматом, закрывать окна москитными сетками и носить закрытую одежду.