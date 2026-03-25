Биолог Трофимова указала на раннее пробуждение насекомых в Подмосковье

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова поделилась наблюдениями о раннем пробуждении насекомых в Подмосковье в 2026 году. По ее словам, насекомые — пойкилотермные животные, чьи жизненные функции зависят от температуры окружающей среды, написали «Известия» .

Трофимова объяснила: «Как только ночные температуры перестают опускаться ниже нуля и увеличивается длина светового дня, насекомые выбираются из укрытий». Сначала просыпаются те виды, которые зимуют во взрослом состоянии — например, некоторые жуки, лимонницы, крапивницы и дневной павлиний глаз. Эти насекомые не представляют опасности для растений, так как почти не питаются, а лишь откладывают яйца и затем погибают.

Специалист отметила, что в конце апреля можно ожидать пробуждения майских жуков. Травоядные насекомые, в том числе вредители, активизируются позже, когда появляются растительные источники пищи.

Трофимова подчеркнула: «Раннее пробуждение насекомых не означает резкого увеличения их численности». Однако она рекомендует провести профилактические обработки, чтобы предотвратить рост числа вредителей, а также не загущать посадки и не перекармливать растения азотом. Кроме того, эксперт советует привлекать в сад, огород и цветник живых помощников, таких как божьи коровки, златоглазки, ящерицы и жабы.