Биолог Трофимова предупредила, что кошек нельзя кормить сырым мясом

Кошек ни в коем случае нельзя кормить сырым мясом, этот продукт для них может быть опасен. Об этом News.ru рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

Она объяснила, что для кошек подойдут только термически обработанные продукты. Потому что в сыром мясе могут содержаться возбудители опасных заболеваний.

«Сырое мясо следует на трое суток заморозить и после размораживания тщательно вымыть. Лучший способ — отварить мясо. Термическая обработка обеспечивает полное обеззараживание», — отметила эксперт.

Она добавила, что также не стоит давать взрослым питомцам молоко. Оно может спровоцировать кишечное расстройство и вздутие.