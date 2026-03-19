Биолог Терентьев отметил, что молодые листья одуванчика могут заменить шпинат в рационе

Весной выбор овощей на огородах еще невелик, и если нет зимней теплицы, можно обратить внимание на дикорастущие растения. Многие из них обладают высокой пищевой ценностью и содержат значительное количество витаминов и микроэлементов. Агроном, биолог Денис Терентьев рассказал aif.ru , что молодые листья одуванчика по своим вкусовым и питательным качествам могут заменить шпинат.

Их собирают до начала цветения растения. Листья одуванчика имеют легкую горечь, которую можно удалить кратковременным ошпариванием или отбеливанием. Для отбеливания растения накрывают досками или соломой, защищая от солнечного света, и без света листья становятся более нежными и практически теряют горечь.

Крапива также полезна для рациона. Из молодых листьев и нежных побегов можно приготовить зеленые щи, борщ, начинку для пирогов. Более зрелые листья крапивы иногда засаливают так же, как капусту. В прошлом в годы неурожаев крестьяне даже добавляли высушенную и измельченную крапиву в хлеб. Обычно на одну часть крапивной муки приходилось четыре части обычной зерновой муки.