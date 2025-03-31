Биолог Татаренко: собакам можно давать яблоки, груши и черную смородину

По словам биолога, ягоды с куста полезны питомцам как источник витаминов, особенно в зимний и весенний периоды.

Татаренко отметила, что собакам можно давать яблоки, груши и черную смородину, а также готовить смузи из замороженных ягод со сметаной. Она пояснила, что зимой плоды не такие ароматные, поэтому питомец может отказаться их есть без дополнительного «стимула». Специалист подчеркнула, что ягоды безопасны для собак в разумных количествах, и запрещать их лакомиться ими не стоит.