Биолог Татаренко: охотничьи собаки плохо уживаются дома с кошками | 360°

Общество 17 мая 2024, 11:32 Биолог Татаренко: охотничьи собаки плохо уживаются дома с кошками

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Собаки охотничьих пород хуже остальных уживаются с кошками в одной квартире. Об этом рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук ГУП Марина Татаренко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, лучше всего заводить щенка при взрослой кошке. Животных не стоит надолго оставлять одних, поскольку они могут друг друга травмировать и расцарапать, сообщила «Национальная служба новостей».

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Питомцы сначала должны привыкнуть друг к другу и подрасти, отметила Татаренко.