Биолог Суслянок назвал жестяные крышки самыми надежными для консервации

Жестяные крышки обеспечивают наиболее герметичную консервацию и считаются самыми надежными. Об этом рассказал кандидат биологических наук Георгий Суслянок в беседе с RT.

По словам специалиста, со временем такие крышки могут окисляться и ухудшать качество продуктов. Чтобы этого избежать, их нужно покрыть лаком. Именно лакированные жестяные крышки следует использовать при засолке и мариновании.

Суслянок также напомнил о важности соблюдения технологии стерилизации банок и консервирования. Так, крышки перед использованием нужно поместить в кипящую воду минимум на 20 секунд, добавил он.