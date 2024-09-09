Биолог Суслянок назвал жестяные крышки самыми надежными для консервации

Жестяные крышки обеспечивают наиболее герметичную консервацию и считаются самыми надежными. Об этом рассказал кандидат биологических наук Георгий Суслянок в беседе с RT.
По словам специалиста, со временем такие крышки могут окисляться и ухудшать качество продуктов. Чтобы этого избежать, их нужно покрыть лаком. Именно лакированные жестяные крышки следует использовать при засолке и мариновании.
Суслянок также напомнил о важности соблюдения технологии стерилизации банок и консервирования. Так, крышки перед использованием нужно поместить в кипящую воду минимум на 20 секунд, добавил он.
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