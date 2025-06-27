Биолог Смирнов посоветовал Родомил Голд для борьбы с фитофторой

Фитофтороз представляет собой распространенное грибковое заболевание, поражающее преимущественно овощи семейства пасленовых, такие как картофель, помидоры, баклажаны и перцы. О методах борьбы с проблемой рассказал кандидат биологических наук Сергей Смирнов в беседе с Ura.ru .

По его словам, в Сети встречается множество сомнительных советов по борьбе с фитофторой, многие из которых напоминают магические рецепты из школы волшебников. Среди действительно действенных методов специалист выделил препарат Родомил Голд. Он позволяет замедлить распространение инфекции, выигрывая драгоценное время.

Также Смирнов рекомендовал приобрести коллоидную серу. Ее используют в виде раствора (10–20 граммов на ведро воды). Однако применение средства чревато появлением темных пятен на листовых пластинах, снижающих качество урожая.

Еще один вариант — фитоспорин. Биологический препарат на основе бактерий Bacillus subtilis больше подходит для профилактических мер, пояснил биолог.