Биолог Смирнов посоветовал не сажать томаты на одном месте каждый год

Кандидат биологических наук Сергей Смирнов поделился советами по выращиванию томатов. Так, для высокой урожайности не стоит высаживать их на одном месте ежегодно, отметил эксперт в беседе с Ura.ru.
Специалист рекомендовал чередовать помидоры с сидератами — рожью, горчицей, фацелией. Таким образом получится восстановить землю и снизить число возбудителей болезней.
По словам эксперта, томаты лучше поливать утром и исключительно под корень, избегая попадания воды на листья. Биолог также посоветовал вносить удобрения согласно схеме и результатам анализа почвы, добавил RT.
Спортсмен из Подольска победил на международном турнире по греко-римской борьбе
Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции в Истре
«Там море было». Из-за дождей пруд в Чертаново превратился в озеро
Портал «Добродел» помог оформить почти 300 тысяч записей к врачу в Подмосковье
Турнир памяти тренера Александра Копылова прошел в Волоколамском округе
Свыше 40 тысяч человек посетили ночные экскурсии и дискотеки в парках Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте