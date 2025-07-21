Биолог Смирнов посоветовал не сажать томаты на одном месте каждый год

Кандидат биологических наук Сергей Смирнов поделился советами по выращиванию томатов. Так, для высокой урожайности не стоит высаживать их на одном месте ежегодно, отметил эксперт в беседе с Ura.ru.

Специалист рекомендовал чередовать помидоры с сидератами — рожью, горчицей, фацелией. Таким образом получится восстановить землю и снизить число возбудителей болезней.

По словам эксперта, томаты лучше поливать утром и исключительно под корень, избегая попадания воды на листья. Биолог также посоветовал вносить удобрения согласно схеме и результатам анализа почвы, добавил RT.

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