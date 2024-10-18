Биолог Симак: вороны не способны «бомбить» машины и людей камнями

Жильцы комплекса пожаловались на ворон, которые сбрасывают камни на припаркованные автомобили. Могут ли птицы на самом деле демонстрировать подобное поведение, рассказал кандидат биологических наук Сергей Симак в беседе с « Инфо 24 ».

По его словам, винить крылатых в «бомбежке» машин и людей не стоит.

«Некоторые хищные птицы (не из наших широт) вроде бы способны поднять черепаху и бросить ее на камни, чтобы расколоть панцирь, но и это не подтвержденный факт», — отметил ученый.

Он также сообщил, что в России ни у одного вида птиц нет поведения, которое даже отдаленно бы напоминало прицельное метание камнями. Действия животных всегда должны иметь биологический смысл, пояснил эксперт.