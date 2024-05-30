Биолог Пронина: не стоит кормить домашних животных шашлыком

Домашних животных не стоит кормить шашлыком. В противном случае у питомцев может развиться гастрит, рассказала и.о завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний ГУП Ирина Пронина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также животные, которые постоянно получают кусочки мяса от своих хозяев, часто страдают ожирением. Из-за этого появляется дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, печень, сообщил RT.

Кроме того, кормить шашлыком питомцев не нужно из-за маринада и лука. Большое количество уксуса грозит ожогом слизистой пищевода или желудка, отметила Пронина.

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