Биолог Погорелова объяснила, что яд кубанской гадюки не смертелен

За последние 20 лет в Краснодарском крае не было зафиксировано ни одного смертельного случая от укуса змеи, однако осторожность все равно не помешает. Самая распространенная в регионе ядовитая змея — кубанская гадюка, сообщила биолог Виктория Погорелова в беседе с kubanpress.ru .

По словам эксперта, для человека ее укус не смертелен, а скорее очень неприятен: место укуса опухает, жжет и щиплет, а при заживании сильно чешется. Обычно врачи назначают антиаллергенные препараты и димедрол.

На побережье встречается кавказская гадюка с характерными зигзагами на спине, обычно темно-бурая или коричневая. Есть и степная гадюка темно-серого окраса. Самая опасная змея региона — щитомордник, его укус может быть смертельным, но такие случаи крайне редки, а сама змея встречается очень редко и обитает в горах и на скалах.