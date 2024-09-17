Биолог Опарин: парфюм с нотами корицы и гвоздики отлично подойдет для осени

В осенний период стоит выбирать парфюм с теплыми и древесными нотами. Об этом рассказал биолог Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с News.ru.

Он напомнил, что данное время года ассоциируется с запахом специй, прелой листвы и благовоний. Именно поэтому эксперт посоветовал приобрести духи с нотами корицы, гвоздики или имбиря. Такой парфюм добавит образу изысканности и загадочности.

Среди осенних ароматов Опарин также выделил розу, жасмин, иланг-иланг, ваниль, шоколад и карамель.

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