Биолог Опарин: парфюм с нотами корицы и гвоздики отлично подойдет для осени

В осенний период стоит выбирать парфюм с теплыми и древесными нотами. Об этом рассказал биолог Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с News.ru.
Он напомнил, что данное время года ассоциируется с запахом специй, прелой листвы и благовоний. Именно поэтому эксперт посоветовал приобрести духи с нотами корицы, гвоздики или имбиря. Такой парфюм добавит образу изысканности и загадочности.
Среди осенних ароматов Опарин также выделил розу, жасмин, иланг-иланг, ваниль, шоколад и карамель.
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