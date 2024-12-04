Биолог Никифорова: стеклянная тара защитит крупу от пищевой моли

Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова рассказала, как защитить крупу от пищевой моли. Об этом сообщил News.ru.

Эксперт посоветовала использовать для хранения стеклянную или пластиковую тару. Крышки должны плотно прилегать. Также можно использовать завинчивающиеся изделия.

«У личинок хороший грызущий ротовой аппарат, они прогрызают большинство пакетов», — пояснила биолог.

Подозрительные продукты, добавила специалист, стоит прогреть в духовке при температуре 80-120 градусов в течение 30 минут. Яйца и куколки огневок погибают при высоких температурах.

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