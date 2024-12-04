Биолог Никифорова: стеклянная тара защитит крупу от пищевой моли

Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова рассказала, как защитить крупу от пищевой моли. Об этом сообщил News.ru .

Эксперт посоветовала использовать для хранения стеклянную или пластиковую тару. Крышки должны плотно прилегать. Также можно использовать завинчивающиеся изделия.

«У личинок хороший грызущий ротовой аппарат, они прогрызают большинство пакетов», — пояснила биолог.

Подозрительные продукты, добавила специалист, стоит прогреть в духовке при температуре 80-120 градусов в течение 30 минут. Яйца и куколки огневок погибают при высоких температурах.