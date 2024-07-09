Биолог Морозов раскритиковал китайскую разработку мясного риса

Китайские производители начали рекламировать новую технологию выращивания куриных и свиных клеток на поверхности рисовых зерен. В беседе с RuNews24.ru разработку прокомментировал биолог Сергей Морозов.

Создатели уверяют, что «полуфабрикат» сохранит пищевую клетчатку и витамины обычного риса, но при этом будет обогащен животными белками.

«Налицо манипулирование психикой потребителя, который соблазнится продуктом, вроде бы рекомендованным диетологами, но в сочетании с вкусовыми добавками, пусть натуральными. В итоге человек просто съест больше, что чревато набором лишнего веса», — высказался эксперт.

По его словам, мясной рис — очередной вариант китайской лапши со вкусом мяса. Стоимость его будет достаточно высокой из-за лабораторных технологий, считает биолог.